Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани

В Астрахани утром 20 февраля у памятника Петру I на набережной реки Волги состоится генеральная репетиция совместного полета авиационных групп высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи" и "Русские витязи".

На 22 февраля запланирована выставка военной техники и акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!", приуроченная к 60-летию со дня образования 185-го центра боевой подготовки и боевого применения, отмечает "Астрахань 24".

Гости увидят зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс С-300, радиолокационный комплекс "Небо-М2", радиолокационную станцию "Подлёт" и всевысотный обнаружитель.

В небе над Волгой своё мастерство покажут пилотажные группы 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба на "Стрижах" и "Русских витязях".