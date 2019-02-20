Войти
20.02.2019
Известия.ru

Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани

628
1
0
Авиагруппа "Стрижи"
Авиагруппа "Стрижи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Астрахани утром 20 февраля у памятника Петру I на набережной реки Волги состоится генеральная репетиция совместного полета авиационных групп высшего пилотажа Военно-воздушных сил России "Стрижи" и "Русские витязи".

На 22 февраля запланирована выставка военной техники и акция "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!", приуроченная к 60-летию со дня образования 185-го центра боевой подготовки и боевого применения, отмечает "Астрахань 24".

Гости увидят зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс С-300, радиолокационный комплекс "Небо-М2", радиолокационную станцию "Подлёт" и всевысотный обнаружитель.

В небе над Волгой своё мастерство покажут пилотажные группы 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба на "Стрижах" и "Русских витязях".

 

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Небо РЛК
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
12.04.2016
В Воздушно-космических силах России 10 апреля отметили День войск ПВО
14.04.2015
Военнослужащие Войск ВКО отметили профессиональный праздник
29.12.2012
На южных рубежах
27.08.2012
В поисках главного командования для боевых роботов
1 комментарий
№1
20.02.2019 15:46
Ой сегодня днем разлетались,шуму со своими тренировками,мамок с колясками пугали))))
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:53
  • 5
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот