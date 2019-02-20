Минобороны опровергли информацию американских СМИ о "подмене" ракеты

19 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков категорически опроверг сообщения западных СМИ, что на брифинге в Москве 23 января наши генералы показали зарубежным военным атташе и журналистам не нарушающее Договор РСМД изделие под индексом 9М729, а совершенно другую ракету. Это, в частности, утверждала со ссылкой на американскую разведку газета Daily Beast. Тот факт, что публикация там появилась спустя почти месяц после брифинга, по мнению Конашенкова, четко показывает, на ком "шапка горит".

Генерал напомнил, что представители США, руководствуясь данными спецслужб, официально приписывали российской ракете сверхъестественную дальность, якобы нарушающую договор. Поэтому Минобороны РФ в рамках добровольной транспарентности пошло на беспрецедентный шаг - пригласило на специальный брифинг всех иностранных военных атташе в Москве, а также ведущие зарубежные и российские СМИ. "На брифинге мы показали модернизированную пусковую установку ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой 9М728, а также ее модификации с увеличенной боевой частью - 9М729, доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы", - отметил Конашенков. И подчеркнул: на этот брифинг представители военного атташата при посольстве США и, по странному совпадению, всех стран НАТО, в последний момент не приехали.

Он также отметил, что в ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагали в закрытом формате получить подробную информацию о ракете 9М729. В нашем минобороны надеялись, что это поможет снять озабоченность американцев и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа.

- Теперь, когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений Договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты "Tomahawk", до развернутого еще 2 года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы, - заявил Конашенков. - Все, что им теперь остается, - это пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба. Потому что стало совершенно очевидно: все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США.

А появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, по мнению генерала, являются лишь попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь.

Мнение

Виктор Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, генерал-полковник:

- Крылатая ракета 9М729 для "Искандера" не нарушает ДРСМД. Ее характеристики были публично представлены и наглядно продемонстрированы на брифинге с военными атташе. Эта ракета является модернизированной версией 9М728. По сравнению с предшественницей у нее более мощная боевая часть и более высокая точность поражения цели. Это усовершенствование достигнуто путем размещения боевого оснащения повышенной мощности и нового бортового комплекса управления. По большинству основных агрегатов обе ракеты унифицированы. Стартовый и маршевый двигатели с топливной системой также одинаковы у "восьмерки" и "девятки". То есть объем топлива остался прежним. А именно этот фактор является определяющим в максимальной дальности, на которую летает ракета.

Конечно, новшества отразились на массе и на длине новой ракеты (диаметр сохранился, как у 8-го изделия). Потребовалось увеличить размер транспортно-пускового контейнера более чем на 50 см. Была разработана специально для 9М728 новая самоходная пусковая установка с учетом ее повышенных габаритов. Длина пусковой установки возросла за счет того, что теперь на ней стало можно размещать не две, а четыре ракеты. Кстати, увеличение массы слегка снизило дальность ракеты. Ее максимальная дальность не превышает 480 км - предыдущая летала на 490 км.

Хотелось бы еще акцентировать внимание на том факте, что дозаправка ракеты в войсках невозможна. Это можно осуществить только на заводе. Конечно, все объективные характеристики, понятные для экспертов, ни о чем не говорят популистам из американского истеблишмента. А эксперты у них ангажированные, которые, даже понимая нашу правоту, никогда ее не признают.

Юрий Гаврилов