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20.02.2019
Российская газета

Комплексы ПВО вывели на девять военных полигонов

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Источник изображения: Виталий Тимкив/ РИА Новости

На Дальнем Востоке проходят масштабные учения подразделений войсковой противовоздушной обороны. Командование округа привлекло к ним значительные силы и средства - более 4 тысяч солдат и офицеров, а также около 700 единиц боевой и специальной техники.

Расчетам зенитно-ракетных систем и комплексов предстоит решать сложные учебные задачи на девяти полигонах в Бурятии, Амурской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, на Сахалине и островах Курильской гряды.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что подразделения ПВО совершат марши в указанные районы, займутся там инженерным оборудованием стартовых позиций, проведут топогеодезическую привязку к местности. А после развертывания комплексов займутся обнаружением, сопровождением и опознаванием быстролетящих малоразмерных целей.

Кульминацией этой работы станут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии. Одновременно принять все расчеты ПВО эта площадка не может. Поэтому боевой этап учений расписали таким образом, что стрельбы продлятся с середины марта по середину апреля.

Можно сказать, что серьезный экзамен на полигонах придется сдавать всем имеющимся в распоряжении зенитчиков средствам. В поле, в частности, выведут комплексы ПВО "Оса", Тор-М2У, Бук-М2, "Стрела-10М" и самоходные установки "Шилка". В стрельбе по воздушным целям также попрактикуются операторы переносных зениток "Игла".

Все они достаточно эффективны в борьбе с низколетящими самолетами, вертолетами и беспилотниками. Взять, к примеру, комплекс ПВО малой дальности Тор-М2У. Он наделен такими боевыми свойствами, что от него не скроются даже крылатые ракеты, способен уничтожать планирующие и управляемые авиабомбы.

Каждый такой комплекс несет несколько стартующих вертикально ракет и обеспечивает надежную защиту от воздушных объектов, летящих со скоростью до 700 метров в секунду.

Тор-М2У способен не просто обнаружить и опознать в небе 48 целей, но и определить в автоматическом режиме наиболее опасные из них. А после того как "идентификация" завершена, одновременно обстрелять ракетами четыре из них. При этом дальность гарантированного поражения целей у Тора-М2Уколеблется от 500 метров до 15 километров, а высота - от 10 метров до 10 километров.

Отличительная особенность этого комплекса ПВО - возможность в движении вести поиск воздушного противника и прицельно пускать ракеты по объектам в небе.

Известно, что на испытаниях Тор-М2У, идя на скорости более 25 км/час по необорудованной степной дороге, умудрился не просто обнаружить и взять на автосопровождение цель, но и сбить ее на дальности свыше восьми километров.


Юрий Гаврилов

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Tор-М2
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