Представитель Росгвардии объяснил масштабные закупки вооружений необходимостью их модернизации

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - В Росгвардии объяснили масштабные закупки вооружения и технических средств необходимой модернизацией вооружения ведомства, закупаемая техника будет использоваться, в том числе, при контртеррористических и специальных операциях.

Согласно данным портала Госзакупок, ведомство разместило тендеры на покупку 247 снайперских винтовок, почти 2 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 2 тыс. шлемов и восьми минометов.

"С целью предотвращения возможных неправильных трактовок данных закупок, в том числе в некоторых СМИ, поясняем, что руководством Росгвардии принимаются комплексные меры по оснащению войск и подразделений современной техникой и вооружением, необходимыми для выполнения задач, установленных законодательством", - рассказал "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он отметил, что в целях модернизации, а также в связи с истечением срока эксплуатации снаряжения, вооружения и техники, ведомство регулярно, в плановом порядке проводит закупки в рамках гособоронзаказа.

Процедура закупок проводится в строгом соответствии с законом, поставщик определяется открытым способом, подчеркнул представитель ведомства.

"Что касается дальнейшего использования закупаемой техники и вооружения, снаряжения, то они предназначены сугубо для выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством. В том числе для использования при проведении контртеррористических и специальных мероприятий", - заявил В.Грибакин.