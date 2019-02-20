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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Представитель Росгвардии объяснил масштабные закупки вооружений необходимостью их модернизации

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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - В Росгвардии объяснили масштабные закупки вооружения и технических средств необходимой модернизацией вооружения ведомства, закупаемая техника будет использоваться, в том числе, при контртеррористических и специальных операциях.

Согласно данным портала Госзакупок, ведомство разместило тендеры на покупку 247 снайперских винтовок, почти 2 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 2 тыс. шлемов и восьми минометов.

"С целью предотвращения возможных неправильных трактовок данных закупок, в том числе в некоторых СМИ, поясняем, что руководством Росгвардии принимаются комплексные меры по оснащению войск и подразделений современной техникой и вооружением, необходимыми для выполнения задач, установленных законодательством", - рассказал "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Он отметил, что в целях модернизации, а также в связи с истечением срока эксплуатации снаряжения, вооружения и техники, ведомство регулярно, в плановом порядке проводит закупки в рамках гособоронзаказа.

Процедура закупок проводится в строгом соответствии с законом, поставщик определяется открытым способом, подчеркнул представитель ведомства.

"Что касается дальнейшего использования закупаемой техники и вооружения, снаряжения, то они предназначены сугубо для выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством. В том числе для использования при проведении контртеррористических и специальных мероприятий", - заявил В.Грибакин.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Гособоронзаказ
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