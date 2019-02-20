Израильский премьер везёт Путину карту

21 февраля в Москве должны состояться очередные переговоры между лидерами России и Израиля. По информации израильских СМИ, премьер-министр страны везет Владимиру Путину карту расположения иранских баллистических ракет в Сирии.

Источник изображения: kremlin.ru

Израильский сайт Nziv со ссылкой на сирийский источник сообщает, что Нетаньяху должен привезти в Москву подробную карту позиций иранских подразделений и мест расположения баллистических ракет. В составе израильской делегации также глава разведки и командующий ВВС. Эти израильские представители попытаются доказать российской стороне якобы нарушение иранцами обязательств, взятых перед союзниками.

По ним подразделения, связанные с иранцами, не могут приближаться к израильской границе более чем на 80 км.

По данным Израиля, Иран пренебрегает этими условиями, и давно разместил свои силы в нескольких километрах от линии разделения сторон.

Израиль особенно тревожит нахождение на территории Сирии, Ливана и Ирака иранских баллистических ракет, способных пролететь сотни километров и поразить цели в Израиле. Эту ситуацию в Израиле видят поводом для войны.

Официально визит, в первую очередь, будет посвящен координации между военными обеих стран. После инцидента, связанного с нанесением удара по российскому самолету Ил-20 сирийским расчётом ПВО во время израильской авиационной атаки на Сирию, отношения между странами обострились.

Несмотря на неоднократные телефонные звонки, русские долго отказывали Нетаньяху во встрече. Причиной был гнев Москвы на продолжающиеся израильские атаки в Сирии, вызвавшие российское осуждение.

- пишет израильский портал Ynet.

Несколько месяцев назад сторонам все же удалось пообщаться в кулуарах Парижской конференции. Общение между Россией и Израилем продолжалось, координационные советы между военными проходили в обеих странах, и, как итог, 5 февраля израильский глава правительства объявил о новой поездке в Москву.

Несмотря на конфликтную ситуацию, Россия и Израиль все же пытаются сохранять дружественно-нейтральные отношения. Стороны при этом близки по ряду принципиальных позиций.

Одним из таких моментов является пересмотр итогов Второй мировой войны. В частности, на днях свой визит в Израиль отменила польская делегация. Высокопоставленные представители Польши во главе с премьером этой страны Матеушем Моравецким должны были принять участие в саммите т.н. "Вышеградской четверки" в Иерусалиме.

Причиной стало высказывание Беньямина Нетаньяху, напомнившего об участии отдельных поляков в Холокосте. Позже со схожими заявлениями выступил приближенный к израильскому премьеру министр транспорта и разведки Исраэль Кац, чьи родители пережили Холокост.

Заявления эти звучат в первую очередь вследствие принятия в Польше закона, отрицающего какую-либо ответственность поляков за военные преступления, совершенные в период немецкой оккупации. По этому закону человек, публично указывающий на причастность Польши к Холокосту, геноциду или пособничеству Третьему Рейху, может быть осужден на три года тюремного заключения.

Впоследствии закон был скорректирован, но польские власти крайне болезненно реагируют на любое упоминание о причастности своего государства к преступлениям нацистов. К примеру, заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцки назвал израильскую позицию "антипольским расизмом".