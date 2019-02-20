Минобороны опровергло сообщения о подмене ракеты 9М729 на брифинге

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вбросы в СМИ о "другой" российской ракете, якобы нарушающей договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются попытками спецслужб США избежать ответственности за ложь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ США, сообщила об утверждениях американских разведчиков, что российские власти на брифинге для иностранных представителей 23 января представили не крылатую ракету 9М729.

"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не "9м729", показало, на ком "шапка горит"", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что на брифинге была показана модернизированная пусковая установка ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой "9м728", а также её модификации с увеличенной боевой частью - "9м729", "доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы".

"Появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь", - подчеркнул он.

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.