Порошенко назвал число погибших на Донбассе украинских военных

Сегодня, 19 февраля, прошло внеочередное заседание Верховной рады Украины, во время которого президент Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях в Конституцию страны, закрепляющий стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

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Согласно законопроекту, в конституции теперь прописана формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, изменения касаются и полномочий президента: с момента вступления закона в силу он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также на заседании Верховной рады Украины Порошенко назвал число украинских военных, погибших во время боевых действий на Донбассе. По его словам, с начала вооруженного конфликта погибли 2949 военнослужащих.

Напомним, что ранее в материалах, опубликованных участниками боевых действий, говорилось о том, что только в районе Дебальцево украинские силовики потеряли не менее тысячи человек. Ещё более существенные потери ВСУ и нацбаты понести в котле под Иловайском. Тысячи украинских военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство", - заявил Порошенко и добавил, что власти не упустят эту возможность.

На заседании присутствовали представители Европейского парламента и парламента Польши, члены кабинета министров Украины и президент Европейского совета Дональд Туск, с которым ранее провел встречу Пётр Порошенко.

Во время встречи с Дональдом Туском президент Украины заявил, что Москва якобы стремится уничтожить украинскую государственность и создать "вторую версию Советского Союза". В качестве аргумента он привёл "агрессивные действия" России в Чёрном и Азовском морях, а также инцидент в Керченском проливе, которые, по мнению Петра Порошенко, только подтверждают намерения России.