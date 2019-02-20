Выполнение контракта на поставку истребителей Су-35 в Китай завершается - "Ростех"

В "пакете" - средства поражения и обязательства по обучению китайских лётчиков

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия завершает поставку в Китай истребителей Су-35 и авиационных средств поражения в рамках контракта, заключённого несколько лет назад, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Завершается реализация контракта на поставку Су-35. Это и сами самолёты, и АСП - комплекты авиационных средств поражения. Это и пакет обучения. Наши лётчики-инструкторы высочайшего класса работают вместе с китайскими коллегами", - сказал В.Кладов.

По его словам, "китайские военные относятся к Су-35 с трепетом, говорят, что это великолепные, лучшие в мире машины". "Лётчики гордятся, что получили такую технику", - сказал В.Кладов.

В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки собственно Су-35 в КНР в рамках контракта Россией завершены. "Последние самолёты в рамках контракта направлены в Китай", - сказал источник.

По его словам, полностью реализация данного контракта, который предполагает не только поставки самолётов, завершится в 2020 году.

В ФСВТС России эту информацию не комментируют.

В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя, цена контракта - порядка $2,5 млрд.

"Ростех" также сообщал, что четыре Су-35 были переданы Китаю в 2016 году, 10 Су-35 - в 2017 году. Таким образом, в 2018 году Китай получил последние 10 истребителей.

В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

В сентябре прошлого года Минфин США заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР из-за покупки Китаем С-400 и Су-35. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

Серийное производство Су-35 ведётся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нём использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительные особенности самолёта - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.