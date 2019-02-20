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20.02.2019
ТАСС

Минобороны предлагало США отдельно ознакомиться с ракетой 9М729

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Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В ведомстве уточнили, что предложение осталось без ответа

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны России предлагало представителям США ознакомиться в двустороннем формате с ракетой 9М729 до брифинга 23 января, однако предложение осталось без ответа. Об этом во вторник сообщил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

"Отмечу также, что в ходе предшествовавших брифингу консультаций в двустороннем формате, представителям США предлагалось в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете 9М729, чтобы снять имеющиеся озабоченности и сохранить Договор РСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Однако российское предложение осталось без ответа", - сказал Конашенков.

В Минобороны также опровергли сообщения американских СМИ о том, что на брифинге 23 января была показана не ракета 9М729, а какая-то "другая".

"Появление спустя месяц "утечки" в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то "другая" ракета, а не 9М729, показало на ком "шапка горит". Потому что стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США", - заявил Конашенков.

По его словам, появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, являются "попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь".

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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РСМД
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