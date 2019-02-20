Минобороны назвало обвинения в нарушении Россией ДРСМД сфабрикованными

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Обвинения РФ в том, что ракета 9М729 нарушает договор о ракетах о средней и меньшей дальности (ДРСМД), построены лишь на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и геопространственной разведки США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ США, сообщила, что американские разведчики утверждают, что российские власти на брифинге для иностранных представителей 23 января представили не крылатую ракету 9М729.

"Стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты "9М729", якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США", - сказал он.

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.