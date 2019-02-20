У России есть неопровержимые данные о нарушении ДРСМД со стороны США - Минобороны РФ

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы США пытаются переложить вину в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после получения РФ данных о нарушениях ДРСМД со стороны самих Соединенных Штатов, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Теперь, когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений Договора РСМД со стороны США начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы", - сказал И.Конашенков журналистам.

"Все, что им теперь остается, - пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба", - отметил он.

Он заявил, что обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей ДРСМД, "построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США".

"А появившиеся спустя месяц "вбросы" в американских СМИ о якобы существовании какой-то "другой" российской ракеты, являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь", - сказал И.Конашенков.