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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Китай работают над созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта - "Ростех"

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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016.
Источник изображения: Михаил Жердев / www.facebook.com

Абу-Даби (ОАЭ). 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Объём российско-китайского военно-технического сотрудничества (ВТС) восемь лет подряд держится на стабильно высоком уровне, сообщил "Интерфаксу" во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

Отметив два крупнейших контракта с КНР - по системам ПВО С-400 и боевым самолётам Су-35, он подчеркнул, что, "кроме того, с Китаем ещё много направлений сотрудничества во всех трёх средах: это и земля, и воздух и вода".

По целому ряду тем, подчеркнул В.Кладов, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - "либо совместные, либо в интересах одной из сторон".

В.Кладов также отметил масштабную совместную работу РФ и КНР по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС).

"Развёрнута масштабная работа по проекту ШФДМС, она набирает обороты, - сказал собеседник агентства.- Создано совместное предприятие со штаб-квартирой в Шанхае. Там же он будет собираться. Конструкторское бюро будет создано в России, в Москве. Это - объединённые усилия, стороны уже договорились, кто за что будет отвечать и что создавать".

По словам В.Кладова, в данный проект активно включены многие холдинги "Ростеха".

"Это и сама Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), и Объединённая двигателестроительная корпорация, которая создаёт перспективный двигатель ПД-35 с тягой 35 тонн, и "Технодинамика" (механические системы) и так далее. В этом комплексном проекте хватает много работы для всех авиационных холдингов", - сказал В.Кладов.

ШФДМС - проект самолёта, создаваемого ОАК и китайским авиаконцерном Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Сборка ШФДМС будет организована на базе заводов в Шанхае, которые сейчас используются COMAC для производства воздушных судов ARJ21 и C919. Вывод на рынок перспективного самолёта запланирован на 2025 год. Стоимость программы ШФДМС составит от $13 млрд до $20 млрд в зависимости от её состава, говорил ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.

19.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
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ARJ21
C919
ПД-35
С-400 Триумф
Су-35
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Слюсарь Юрий
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