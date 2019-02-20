"Мечтает об империи": Сирия ответила Эрдогану

Эрдогана заподозрили в воссоздании Османской империи

В Сирии обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в намерении воссоздать Османскую империю, в которую тот хочет включить территорию арабской республики. При этом там назвали такой "план" нереальным, потому что сирийцы будут защищать свою землю. Эти заявления стали реакцией на намерения Эрдогана создать на севере Сирии зоны безопасности.

Советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет возродить Османскую империю, включив в нее сирийские территории. Об этом она сказала на полях ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся, потому что наши люди готовы защищать нашу землю и нашу страну", - подчеркнула Шаабан.

Таким образом она прокомментировала намерения Эрдогана создать на севере Сирии зоны безопасности. По ее словам, у Анкары "есть амбиции оккупировать" территорию республики.

Вопрос создания зоны безопасности в САР сейчас действительно обсуждается довольно активно. 23 января Эрдоган говорил об этом со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время однодневного визита в Москву. На встрече главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество, а также вывод американских войск из Сирии.

Президенты пришли к единому мнению, что военные и дипломаты двух стран должны продолжать координировать усилия, в том числе по теме возвращения беженцев в Сирию. В частности, главы Минобороны России и Турции будут вести переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе. Эрдоган особенно подчеркнул, что по этому вопросу у Анкары и Москвы нет проблем.

До этого, 20 января, турецкий лидер обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя обеспечение безопасности в сирийском Манбидже, отметили в заявлении администрации главы турецкого государства. Там также сообщили, что лидеры договорились ускорить начатые главами генштабов двух стран переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.

Кроме того, Эрдоган выразил готовность Турции осуществлять неотложные меры по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не позволить террористам РПК-YPG (Рабочая партия Курдистана) дестабилизировать ситуацию, уточнили в Анкаре.

Главы двух государств также договорились предпринять совместные меры для зачистки территории Сирии от остатков террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в РФ) и предотвращения возрождения группировки.

Впервые Эрдоган объявил намерении турецких вооруженных сил создать на территории Сирии 32-километровую буферную зону 14 января. Тогда же он попросил Вашингтон и других союзников оказать в этом финансовую и логистическую помощь.

До этого о необходимости создания такой буферной зоны говорил и сам Дональд Трамп. Эту идею поддержал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он также подчеркнул, что Анкара будет контролировать эту зону с помощью военных и разведки, которые "будут взаимодействовать с местным населением".

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что заинтересованные стороны обсуждают возможность создания такой зоны безопасности. Он в очередной раз подчеркнул приверженность американской стороны обеспечению безопасности своих союзников в ближневосточном регионе.

Между тем, представители курдов в Сирии выступили категорически против создания буферной зоны под контролем Турции. Они заявили, что рассчитывают на создание демилитаризованной зоны под эгидой либо ООН, либо сирийских правительственных войск.

Всего за месяц до начала обсуждения создания буферной зоны Эрдоган выступал с заявлением о том, что турецкая сторона собирается начать новую операцию на северо-востоке Сирии. "Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней", - говорил он в середине декабря.

Глава государства подчеркнул, что единственная цель операции - разгром террористических формирований. По его мнению, данная операция могла бы сделать этот регион стабильным. Эрдоган заверил, что турецкие военные при этом не будут представлять угрозы для находящихся на этой территории американцев.

До этого турецкий лидер упоминал о намерении Анкары очистить от террористических формирований восток реки Евфрат в Сирии на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

При этом стоит отметить, что ни Турция, ни США, ни возглавляемая Вашингтоном коалиция не имеют разрешения сирийского правительства на проведение в регионе военных действий. К тому же, у них нет мандата СБ ООН. В Дамаске допустили военное присутствие только двух стран - России и Ирана.

Впрочем, запланированная Эрдоганом операция так и не осуществилась. Буквально через пару дней после объявления о готовности приступить к ней он сообщил, что решил отложить ее начало. Так на него повлиял телефонный разговор с Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.

Лидия Мисник