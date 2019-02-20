"Это было просто смешно": Россию обвиняют в подмене ракеты

ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

В американском ЦРУ заявили, что российская сторона во время организованного для зарубежных представителей брифинга в прошлом месяце продемонстрировала не крылатую ракету 9М729 и относящуюся к ней документацию. Американская разведслужба полагает, что во время проведенного брифинга Россия "почти ничего не представила в поддержку своих заявлений".

В США не верят, что Россия на январском брифинге продемонстрировала крылатую ракету наземного базирования 9М729, из-за которой Вашингтон приостановил участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США, сообщает, что Москва якобы подменила оборудование.

23 января МИД и Минобороны РФ провели брифинг, в ходе которого была представлена ракета, послужившая поводом для конфликта между странами. Таким образом российские ведомства представили доказательства, что установка не нарушает ДРСМД. Представители Вашингтона на мероприятии не присутствовали.

Однако американская разведка полагает, что российская сторона продемонстрировала другое оборудование, а размер транспортно-пускового контейнера представленной ракеты якобы отличается от свойственного 9М729 размера. Также американская сторона заявила, что представленная самоходная пусковая установка не подходит для нарушающей договор ракеты. Кроме того, спецслужбы Вашингтона имеют вопросы и к сопутствующей оборудованию документации.

Таким образом, по мнению США, в ходе брифинга так и не были предоставлены доказательства, что Россия соблюдала условия ДРСМД.

The Daily Beast со ссылкой на источник отмечает, что Москва шесть раз испытывала 9М729, дальность которой превышает нормы, указанные в договоре. Дальность ракеты составила, в частности, 2070 км, по версии США.

В конце января заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что демонстрация крылатой ракеты России 9М729 была имитацией и пропагандой. Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, показ ракеты был риторикой, не подкрепленной фактами. Она подчеркнула, что у присутствовавших на "имитации показа ракетной системы" не было возможности задать вопросы. "Это было просто смешно", - сказала Томпсон.

Она добавила, что показ ракеты не доказывает, что ее дальность полета соответствует указанным в договоре параметрам.

О брифинге, кстати, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров 16 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Министр заявил, что Вашингтон запретил представителям стран НАТО посещать брифинг по спорной ракете 9М729.

"Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных [Болгария, Турция, Греция], которые ослушались", - заявил Лавров.

Показ ракеты глава российского МИДа назвал первым шагом на пути к профессиональному диалогу. "Они не пришли, никто из натовцев, за исключением Болгарии, Турции, Греции, не появились, ни на показе, ни на брифинге. Те, кто слышал брифинг, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный", - отметил Сергей Лавров.

Он также сообщил, что у кого-то из тех, кто проигнорировал это мероприятие, в ходе брифинга могли возникнуть дополнительные вопросы, и российские военные были готовы ответить на них. "Но, как говорится, насильно мил не будешь", - отметил Лавров.

Ситуация вокруг ДРСМД зашла в тупик. Надежд на то, что Россия и США придут к пониманию по этому вопросу, все меньше. Попытка диалога была предпринята на конференции в Мюнхене в первый же день ее проведения. Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию, провел ряд встреч, на которых обсуждались позиции Европы, НАТО и России по вопросам сохранения ДРСМД. Одной из самых ожидаемых стала встреча Лаврова с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Впрочем, диалог так и не вышел на новый уровень.

По словам руководителя НАТО, переговоры не увенчались успехом, и встреча с Лавровым не помогла сблизить позиции сторон. "С российской стороны не поступило новых сигналов", - подчеркнул Столтенберг.

Не способствовала диалогу и позиция стран НАТО, которые единогласно считают, что именно Москва несет ответственность за приостановление действия договора и говорят об угрозе со стороны РФ.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в попытках внести раскол в отношения между европейскими странами, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон призвал принять меры "в связи с нарушением Россией ДРСМД", а глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил возможности размещения американских ракет на территории страны.

Впрочем, генсек НАТО пообещал, что альянс не планирует размещать новое ядерное оружие в Европе.

Анна Юранец