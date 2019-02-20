Россия и Катар начали переговоры о поставках ЗРС С-400 "Триумф"

Катар планирует приобрести зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. О заинтересованности Катара в покупке С-400 стало известно еще летом прошлого года. Тогда об этом говорил посол России в Катаре Нурмахмад Холов. Но больше никаких конкретных действий страна не предпринимала.

И вот во вторник в пресс-службе ФСВТС сообщили о том, что Россия и Катар ведут переговоры о поставках С-400.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения самолетов-разведчиков, беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей. Максимальная скорость поражения - 4,8 километра в секунду. Дальность - 600 километров. Время развертывания комплекса из походного в боевое - от пяти до десяти минут.

Светлана Цыганкова