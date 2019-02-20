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20.02.2019
Известия.ru

Беглов рассказал Шойгу о "дорожной карте" кластера ВМФ в Кронштадте

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Источник изображения: Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили перспективы взаимодействия по проекту создания кластера Военно-морского флота на территории Кронштадта. По словам главы города, сейчас идет формирование так называемой дорожной карты проекта.

Для его реализации потребуется объединение усилий всех ветвей региональной власти и федерального центра, отметил Беглов. Планируется перенести в город все военно-морские образовательные учреждения Петербурга и Ленинградской области, а на их основе создать центр учебной, научной и боевой подготовки, уточняет телеканал "78".

Ранее сообщалось, что кластер ВМФ должен быть создан в Кронштадте в течение ближайших шести лет. Учебно-научная база разместится на острове Котлин. Это позволит сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить его эффективность.

На острове Бычий в 2019 году планируют открыть Пансион воспитанниц Минобороны, который, как предполагается, продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института благородных девиц.

 

19.02.2019
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