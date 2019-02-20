Прикрыть провалы: Роскосмос взялся за туристов

Роскосмос планирует вернуться к отправке туристов на МКС

Космические туристы снова вернутся на МКС, обещает Роскосмос. В госкорпорации объявили, что после десятилетнего перерыва они снова окажутся на станции до 2021 года. Новое обещание было сделано после совещания о развитии компании с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал Роскосмос активнее заниматься коммерциализацией отрасли.

Роскосмос намерен вернуться к практике отправки состоятельных туристов в космос. Для этой цели подписан контракт с компанией "Space Adventure, Inc." на осуществление краткосрочных космических полетов на Международную космическую станцию (МКС) двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле, сообщили в госкорпорации.

"Полет на борт станции состоится до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Как заявил представитель компании "Space Adventure, Inc." Сергей Костенко, кандидаты на полет могут быть выбраны уже в ближайшее время, однако обнародовать имена не планируется. Также не сообщается и стоимость туристических полетов.

Роскосмос и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист - Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, а Чарльз Симони посетил борт МКС дважды.

"Заключение указанного контракта позволит дополнительно "загрузить" производственные мощности РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности, - заявили в Роскосмосе. - Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос". Выполнение всех работ по созданию космической техники будет осуществляться за счет средств космических туристов. Этот коммерческий полет станет первым за десятилетний период отсутствия туристов на борту Международной космической станции.

Кроме того, судя по заявлению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация готова освоить новый способ заработка на туристах, который ранее не применялся - кратковременные полеты в космос без посещения МКС.

"Также запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал глава госкорпорации в своем твиттере.

Активнее коммерциализировать космос и поменьше заниматься прожектерством и болтовней потребовал от руководства Роскосмоса глава правительства Дмитрий Медведев в январе. "Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача", - сказал Медведев на совещании о развитии корпорации.

Совещание с премьер-министром проходило на непростом информационном фоне, который окружает Роскосмос в последние месяцы и годы.

Среди основных претензий к госкорпорации - аварийные пуски, неэффективное расходование средств и коррупция

Частые заявления Роскосмоса о будущих, в том числе лунных планах звучат на фоне постоянных отказов работающих спутников и переносов текущих миссий, которые вызывают критику у независимых экспертов отрасли.

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Первым в истории в космос, не будучи профессиональным астронавтом, отправился мультимиллионер, американец итальянского происхождения Дэнис Тито. Он совершил недельный полет 28 апреля - 6 мая 2001 года и заплатил за это $20 млн. В состав экипажа "Союз ТМА-32", на котором летал Деннис Тито, входили российские космонавты Талгат Мусабаев и Юрий Батурин.

Вслед за ним, с интервалом в год, покорять космос полетел еще один турист - Марк Шаттлворт из Южной Африки, также выложивший за полет $20 млн. Во время полета он занимался не только видеосъемкой на память, а также ставил эксперименты по развитию эмбриональных и стволовых клеток в невесомости. Третьим туристом стал американский мультимиллионер Грегори Олсен, побывавший на МКС 1-11 октября 2005 года.

Первая женщина-космотурист - американка иранского происхождения Аноуше Ансари, на МКС она была с 18-29 сентября 2006 года. Она заменила японского космического туриста Дайсукэ Эномото, который не был допущен к полету по состоянию здоровья. Ансари провела на борту три научных эксперимента, вела фотосъемку из космоса и поучаствовала в нескольких образовательных телепередачах.

Седьмым и последним на данный момент туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil канадец Ги Лалиберте, заплативший за полет $35 млн.

Полеты космических туристов на МКС прекратились в 2009 году из-за роста числа космонавтов на МКС и уменьшения количества свободных мест на кораблях.

В 2016 году частная космическая компания "КосмоКурс" получила от госкорпорации Роскосмос допуск к разработке проекта многоразовой системы для полетов туристов в космос. "КосмоКурс" стала первой в России компанией, которая займется подобной деятельностью.

Сообщалось, что разрабатываемый "КосмоКурсом" комплекс состоит из многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и многоразового суборбитального космического аппарата для экскурсий на высоту 200 км.

Отдел "Наука"