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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Россия готова накормить врага смертоносными "Баснями"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боеприпас был изготовлен для пушки 2А70, устанавливаемой на боевых машинах пехоты БМП-3, и предназначен для поражения живой силы и открыто расположенной небронированной техники.

Концерн "Техмаш" Госкорпорации "Ростех" представил на выставке "IDEX-2019" в Абу-Даби боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии. Особое внимание привлек к себе 100-мм выстрел 3УОФ17 "Басня" с осколочно-фугасным снарядом. Боеприпас был изготовлен для пушки 2А70, устанавливаемой на боевых машинах пехоты БМП-3Э, на базе "НИМИ им. В.В. Бахирева". Отмечается, что новинка привлекла к себе особое внимание специалистов.

"ОАЭ проявляют повышенный интерес к выстрелу "Басня". Это связано с тем, что на вооружении арабской армии находится большое количество БМП российского производства", - отметил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Басня" предназначена для поражения как открыто расположенной живой силы, так и укрытой в траншеях и окопах, в том числе в бронежилетах, а также для ликвидации открыто расположенной небронированной техники.

Как отметил управляющий директор АО "НИМИ им. В.В. Бахирева", которое входит в НПК "Техмаш" Госкорпорации "Ростех", в настоящее время рассматривается возможность локализации производства на стороне заказчика.

19.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Ростех
Техмаш НПК
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