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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Курды просят американцев остаться

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Источник изображения: vpk-news.ru

Руководство Сирийских демократических сил – формирований курдов, поддерживаемых США, – призывает западные государства не выводить свои военные контингенты из САР полностью.

Командующий СДС Мазлум Кобани, сообщает агентство Рейтер, заявил:  "Мы хотели бы иметь воздушное прикрытие, воздушную помощь, и силы на местах для координации с нами. Кроме этого, нам бы очень хотелось, чтобы, по крайней мере, частичная группа американских сил, которые сейчас насчитывают более двух тысяч в Сирии, осталась здесь". Кобани надеется, что США, Франция и Великобритания сохранят свое военное присутствие в стране.

Между тем, сообщает турецкое информационное агентство Анадолу, колонна бронетранспортеров подразделений "коммандос" вооруженных сил Турции прибыла "в район Хасса, что в приграничной провинции Хатай". Они присоединятся к армейским частям, дислоцированным на границе с Сирией. Как известно, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности начать военную операцию к востоку от Евфрата, а также о необходимости создания "зоны безопасности" на юго-восточных турецких рубежах, которым, как считается, курды угрожают, прежде всего.

19.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Сирия
США
Турция
Франция
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