Курды просят американцев остаться

Руководство Сирийских демократических сил – формирований курдов, поддерживаемых США, – призывает западные государства не выводить свои военные контингенты из САР полностью.

Командующий СДС Мазлум Кобани, сообщает агентство Рейтер, заявил: "Мы хотели бы иметь воздушное прикрытие, воздушную помощь, и силы на местах для координации с нами. Кроме этого, нам бы очень хотелось, чтобы, по крайней мере, частичная группа американских сил, которые сейчас насчитывают более двух тысяч в Сирии, осталась здесь". Кобани надеется, что США, Франция и Великобритания сохранят свое военное присутствие в стране.

Между тем, сообщает турецкое информационное агентство Анадолу, колонна бронетранспортеров подразделений "коммандос" вооруженных сил Турции прибыла "в район Хасса, что в приграничной провинции Хатай". Они присоединятся к армейским частям, дислоцированным на границе с Сирией. Как известно, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности начать военную операцию к востоку от Евфрата, а также о необходимости создания "зоны безопасности" на юго-восточных турецких рубежах, которым, как считается, курды угрожают, прежде всего.