Дорогой, но смертоносный: в США оценили российский Т-90МС

National Interest оценил "смертоносный" российский Т-90МС

Американский портал The National Interest оценил возможности "смертоносного" российского танка Т-90МС. В материале отмечается, что эта версия боевой машиной является модифицированной версией Т-90, который использовали российские бронетанковые войска с начала 1990-х по 2011 год. Уточняется, что эта версия существенно улучшена, а также обладает большим экспортным потенциалом.

Американское издание The National Interest выпустило обзор экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии Т-90МС. В материале отмечаются значительные улучшения модели, ее экспортный потенциал, а сам танк называют "смертоносным".

Автор публикации перечисляет новинки, которые были внесены в разработку танка. Так, например, обращается внимание на то, что Т-90МС имеет мощный дизельный двигатель, улучшенный тепловизор, современный компьютер и систему навигации. Значительным преимуществом танка издание называет надежную систему защиты.

Кроме того, автор указывает на экспортный потенциал новой модели. В производстве танка было принято решение оснастить его пушкой 2A46, которой была вооружена базовая модель Т-90. Также в публикации проводится и оценка стоимости новой боевой машины. По мнению автора, Т-90МС будет стоить примерно $4,5 млн, что дороже предыдущих моделей. Т-90, например, стоил до $3,5 млн. При этом в публикации отмечается, что новинка уже нашла своих покупателей, например, Египет и Кувейт заявили о готовности приобрести танк.

Публикация вышла после того, как в интернете появилось видео испытаний Т-90МС. "Видео предназначено не столько для развлечения, сколько для демонстрации технических возможностей T-90MС иностранным военным специалистам. Видео с четырех камер вряд ли интересно широкой аудитории, но передает важную информацию импортерам", - отмечается в материале издания.

Также автор замечает, что выпуск и продажа предыдущих моделей танка не прекращается, что говорит о намерении России занять не один сегмент рынка. В материале сообщается, что танки "являются жизнеспособными вариантами в конфликтах средней и низкой интенсивности и остаются востребованными во всем мире".

Сейчас Т-90МС участвует в Международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби (ОАЭ). "По основным показателям - защита, огневая мощь и подвижность - Т-90МС не имеет конкурентов. Он оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, обеспечивающей высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств", - рассказал РИА "Новости" гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

По его словам, модернизированная машина может эффективно воевать как в классических операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в локальных конфликтах, а по защите, огневой мощи и подвижности "не имеет конкурентов".

Видео испытаний экспортного варианта нового основного боевого танка российской армии появилось в сети всего несколько дней назад. На кадрах видно, как боевая машина на большой скорости проносится по грунтовой дороге, затем производит выстрел с ходу и демонстрирует работу наводчика-оператора внутри боевой машины.

Месяцем ранее американский журнал The National Interest рассказал о преимуществах танка Т-90С. По данным издания, Т-90С стремится продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью.

Как отмечалось в материале, российская боевая машина стала одним из бестселлеров в сфере экспорта вооружений за последнее десятилетие. При этом Т-90С является достойным вариантом для применения в различных конфликтах в странах второго и третьего мира, писали авторы.

В 2017 году Россия заключила крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. При этом министр не уточнил, о какой именно стране идет речь.

"В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. Предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт на данный вид продукции", - сказал он, добавив, что танк за два года был испытан в нескольких ближневосточных странах.

Анна Юранец