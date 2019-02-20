Израильская компания IAI презентовала "убийцу" российских ЗРС С-300 и С-400

Израиль расширил линейку уже применяемых или готовящихся к принятию на вооружение израильской армии дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов). Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила новую модель "летающего боеприпаса" под названием Mini Harpy. Об этом передает "Warspot" со ссылкой на пресс-служба IAI.

Всевысотный обнаружитель 96Л6Е (справа) и мишень беспилотника Mini Harpy (слева) (скрин видео) Источник изображения: https://www.youtube.com/

Пресс-служба компании Israel Aerospace Industries (IAI) разместила в Сети промо-ролик, рассказывающий о новом "дроне-камикадзе" Mini Harpy. По заявлению разработчиков, новый "одноразовый" беспилотник предназначен для борьбы с различной вражеской техникой. В размещенном ролике на роль мишени для беспилотника выбрана мобильная РЛС, почти один-в-один похожая на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в российских ракетных комплексах С-300 и С-400. Говорит ли это о том, что новый дрон "заточен" на уничтожение именно радиолокационных станций, не известно.

На данный момент сведений о новом беспилотнике не много. В компании указывают, что Mini Harpy весит 45 кг, может находиться в воздухе до двух часов и поддерживать связь с оператором на расстоянии до ста километров. Вес боевой части дрона составляет 8 кг. Разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy.

Впервые компания IAI показала линейку дронов-"камикадзе" в феврале 2016 года на международной выставке авиакосмической промышленности Singapore Airshow 2016.