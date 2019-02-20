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20.02.2019
РИА Новости

Эксперт рассказал, какие угрозы предотвратит запрет гаджетов военнослужащим

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Военнослужащие на Красной площади в Москве
Военнослужащие на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Запрет на использование смартфонов военнослужащими полностью оправдан, так как с их помощью можно узнать не только где находятся конкретные солдаты, но и расположение воинских подразделений, и то, чем они занимаются, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы. Также закон запрещает военнослужащим иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

"(Полный запрет) вполне оправдан. Не секрет, что по некоторым данным геолокации можно определить достаточно точно местоположение не только военнослужащего. Если обрабатывать большой объем данных, то можно вычислить и расположение подразделений и даже части, и задачи, которые они выполняют", - сказал Мураховский.

Он отметил при этом, что сейчас такими шпионскими возможностями обладают не только различные госструктуры, но и террористические организации. "Там есть вполне продвинутые люди, они не только умеют собирать самопальные беспилотники и с их помощью атаковать военные объекты, но и отслеживать такие данные", - добавил эксперт.

Мураховский рассказал, что аналогичный запрет действовал еще в советские времена, но был оформлен в виде приказов Минобороны, а не на законодательном уровне. "Тогда не было таких устройств, поэтому просто запрещали фотоаппаратами и видеокамерами пользоваться. Насколько я помню, на целый полк человек пять или шесть из числа политработников имели право носить камеры", - пояснил собеседник агентства.

19.02.2019
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