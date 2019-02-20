В ГД прокомментировали закон о запрете на использование гаджетов в армии

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал принятый законопроект о запрете военным размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы.

"Этот законопроект направлен не только на обеспечение безопасности нашего государства, на обеспечение безопасности военнослужащих граждан, призванных на сборы граждан, граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей". Андрей Красов

По его словам, инициатива также будет способствовать противодействию информационному и психологическому влиянию, которое могут оказывать на военных спецслужбы вероятного противника, террористические и экстремистские организации.

Кроме того, депутат напомнил об определенных ограничениях при выполнении обязанностей службы, существующих для военных. Именно о них идет речь в законопроекте, сказал он.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий военным размещать в СМИ и интернете личную и служебную информацию.

Военнослужащим также запретят иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы, а также место дислокации.