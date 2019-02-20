В ГД прокомментировали закон о запрете на использование гаджетов в армии
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT прокомментировал принятый законопроект о запрете военным размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы.
Андрей Красов
По его словам, инициатива также будет способствовать противодействию информационному и психологическому влиянию, которое могут оказывать на военных спецслужбы вероятного противника, террористические и экстремистские организации.
Кроме того, депутат напомнил об определенных ограничениях при выполнении обязанностей службы, существующих для военных. Именно о них идет речь в законопроекте, сказал он.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий военным размещать в СМИ и интернете личную и служебную информацию.
Военнослужащим также запретят иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет, способные передать фото- и видеоматериалы, а также место дислокации.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются