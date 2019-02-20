Китай представил на IDEX-2019 новую тяжёлую БМП

Китайская корпорация Norinco представила в ОАЭ на выставке IDEX 2019 модель перспективной тяжелой БМП, сообщает Российская газета.

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Сообщается, что боевая машина будет выполнена на шасси экспортного танка VT-4.

Если раньше самой тяжелой БМП в Китае считалась 30-тонная VN17, то вес новинки с мощным противоснарядным бронированием, вероятно, вплотную приблизится к 50-ти тоннам.

Как отмечают эксперты, этот показ является попыткой привлечь внимание богатых заказчиков, каковыми являются монархии Персидского залива. И, вполне возможно, что тяжелая БМП им понравится.

По мнению специалистов, китайская разработка является неким подражанием российской боевой машине Т-15, созданной на платформе "Армата". Здесь, как и у Т-15, двигатель находится в передней части корпуса, и также хорошо защищен.

Не случаен и выбор боевого модуля: в ВС ОАЭ довольно популярно боевое отделение от российской БМП-3, в составе которого 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и пулемет.

Ранее такой модуль планировалось устанавливать на тяжелую БМП на основе итальянского танка OF-40. Однако позже работы были прекращены из-за проблем с переделкой шасси. Такими же башнями оснащены колесные бронемашины Rabdan и Patria AMV, которые успели повоевать в Йемене.

Источник изображения: https://twitter.com/HenriKenhmann

Кормовую часть китайской машины будут прикрывать два модуля с вооружением. Подобное решение уже применялось челябинскими разработчиками на опытных БМПТ.