В филиале пансиона Минобороны в Петербурге появится зал-трансформер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил создать многофункциональную территорию для проведения межкадетских и межвузовских культурных и спортивных мероприятий в строящемся в Санкт-Петербурге филиале пансиона воспитанниц Минобороны.

По замыслу министра, это должен быть просторный и современный зал-трансформер с технологическим окном, через которое можно будет подать и оборудование для зрительного зала, и мобильную сцену, и спортивное оборудование. По словам Шойгу, в многофункциональном зале будут проводиться межкадетские и межвузовские культурные и спортивные мероприятия. "Конечно, такой зал нужен", - сказал министр во время осмотра строящегося пансиона.

Он поручил проработать вопросы размещения сцены, покрытия и других необходимых составляющих.

Также Шойгу показали несколько вариантов дизайна помещений столовой, спортзала, бассейна и жилых помещений. Министр посоветовал строителям при выборе цветов учитывать, что в пансионе будут жить девочки.

Глава Минобороны подчеркнул, что пять лет назад ведомство поставило перед собой амбициозную задачу, сделать военное образование и медицину лучшими в стране, и этот филиал пансиона станет одним из лучших учебных заведений для девочек в России.

Он поручил строителям использовать только самые качественные и современные строительные и отделочные материалы.

"К августу инфраструктура должна быть полностью готова к приему девочек", - заключил министр.

Филиал пансиона планируется открыть 1 сентября этого года.

На обособленной естественными условиями территории появятся учебно-административный и спальный корпуса на 560 мест, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека, медицинский пункт, другие объекты и помещения. По информации военного ведомства, программа обучения не будет отличаться от той, что принята в головном учебном заведении в Москве, и будет базироваться на передовом российском и мировом опыте, отвечать самым высоким международным стандартам образования.