ВМС Чили могут получить дополнительно два голландских фрегата УРО M-класса

ЦАМТО, 19 февраля. Нидерланды ведут переговоры с командованием ВМС Чили по вопросу продажи двух выводимых из эксплуатации фрегатов УРО M-класса ("Карел Дорман").

Как сообщает голландский портал Marineschepen.nl со ссылкой на командующего ВМС Нидерландов Роба Крамера (Roba Kramera), Чили планируется передать в 2024-2027 гг. два фрегата: Van Amstel (F831) и Van Speijk (F828).

Как заявил Р.Крамер, корабли будут проданы, если к названным срокам ВМС Нидерландов удастся приобрести новые фрегаты УРО.

Как известно, Военно-морские силы Нидерландов и Бельгии совместно, начиная с 2012 года, ведут поиск зарубежного партнера для реализации проекта поставки перспективного надводного боевого корабля, предназначенного для замены фрегатов М-класса в период 2023-2024 гг., которые состоят на вооружении двух стран.

Ожидается, что новый корабль будет оснащен многофункциональной системой выполнения боевых задач (подобно проекту перспективного боевого корабля "Тип-26" ВМС Великобритании).

Напомним, что ВМС Чили в 2005-2007 гг. по контракту стоимостью 380 млн. долл., заключенному в 2004 году, уже получили от Нидерландов четыре фрегатов УРО M-класса ("Карел Дорман").