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20.02.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" представляет на IDEX-2019 комплексное решение для боевой информационной системы ПВО

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ПОЛЯНА-Д4М1
Автоматизированная система управления зенитно-ракетной бригады ПОЛЯНА-Д4М1.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 19 февраля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех демонстрирует на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби автоматизированную систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1" и комбинированную радиостанцию Р-142НМР.

Изделия обеспечивают автоматизированное управление зенитно-ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа С-300, "Бук", смешанной группировкой С-300, "Бук", "Тор", "Тунгуска", а также представленной на IDEX модернизированной версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М" через соответствующие пункты управления.

"Поляна-Д4М1" (производитель – АО "Радиозавод", г.Пенза, входит в "Росэлектронику") способна одновременно сопровождать и отображать до 250 воздушных объектов и в автоматизированном режиме распределять цели между различными зенитными комплексами. Изделие принимает информацию от цифровых радиолокационных станций, осуществляет координацию и взаимодействие с командным пунктом управления авиацией и РЭБ, обеспечивает безопасность полетов своей авиации. "Поляна-Д4М1" также собирает и обрабатывает данные наземной обстановки и формирует рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями. Комплекс изделия размещен на четырех автомобилях и включает пункт боевого управления, командно-штабную машину и две подвижные электростанции.

Комбинированная радиостанция Р-142НМР (производитель – АО "Концерн "Созвездие", входит в "Росэлектронику") обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях эксплуатации и при постановке преднамеренных помех. Использование Р-142НМР в АСУ "Поляна-Д4М1" повышает командную управляемость системы, увеличивает "плечо управления" силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км со скоростью обмена данными до 9600 бит/сек. Радиостанция осуществляет одновременный обмен данными (телекодовой и речевой информацией) по семи направлениям в радиальной структуре между "Поляна-Д4М1" и управляемыми объектами, такими как С-300, "Бук", "Тор", "Тунгуска", "Панцирь". Это позволяет объединить все разновидности зенитно-ракетных комплексов в единую боевую информационно-управляющую систему.

"АСУ "Поляна-Д4М1" и комбинированная радиостанция Р-142НМР являются системообразующим комплексом многоэлементной боевой информационной системы, их применение обеспечивает эффективное управление соединениями и частями противовоздушной обороны, – рассказали в "Росэлектронике". – Мы демонстрируем наше решение здесь на IDEX потенциальным иностранным заказчикам, поскольку оно может быть адаптировано к системе управления ПВО любого государства".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Поляна-Д4
Р-142
С-300
Тунгуска
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
Проекты
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