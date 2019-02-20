Войти
20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Немцы устали от мифов про "российскую агрессию"

451
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Депутат германского Бундестага, глава парламентского комитета по обороне от партии "Левые" Александр Ной считает, что немцы перестали верить страшным историям о действиях России на Украине.

В своем интервью изданию "Известия" депутат подчеркнул, что это происходит, несмотря на то, что немецкие СМИ продолжают внушать населению эти надоевшие мифы. По мнению Ноя, они отражают позицию официального Берлина, которая заключается в безоглядной поддержке Петра Порошенко в духе девиза США: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

Однако немецкое общество начало уставать от антироссийской истерии. А после Керченского инцидента до обывателя стало доходить, что безоговорочная поддержка любой "инициативы" Киева может втянуть Германию в вооруженный конфликт.

Кроме того, политик рассказал о своем отношении к президентской избирательной кампании на Украине. Он считает, что о ее итогах лучше всего заблаговременно осведомиться в Вашингтоне. В связи с чем немецкий депутат вспомнил знаменитый звонок Виктории Нуланд американскому послу на Украине Джеффри Пайетту в конце января 2014 года.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Похожие новости
23.11.2018
Новый рейтинг: российская армия слабее ВС США
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
09.12.2015
Состояние и перспективы украинского ВПК
10.03.2015
Ядерное сдерживание – право России
25.12.2014
Структура импорта ВиВТ Перу по странам-экспортерам в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг.
25.08.2009
Генеральный директор ГК "Ростехнологии" Сергей Чемезов: "МАКС-2009 удался!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот