Депутат германского Бундестага, глава парламентского комитета по обороне от партии "Левые" Александр Ной считает, что немцы перестали верить страшным историям о действиях России на Украине.

В своем интервью изданию "Известия" депутат подчеркнул, что это происходит, несмотря на то, что немецкие СМИ продолжают внушать населению эти надоевшие мифы. По мнению Ноя, они отражают позицию официального Берлина, которая заключается в безоглядной поддержке Петра Порошенко в духе девиза США: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын".

Однако немецкое общество начало уставать от антироссийской истерии. А после Керченского инцидента до обывателя стало доходить, что безоговорочная поддержка любой "инициативы" Киева может втянуть Германию в вооруженный конфликт.

Кроме того, политик рассказал о своем отношении к президентской избирательной кампании на Украине. Он считает, что о ее итогах лучше всего заблаговременно осведомиться в Вашингтоне. В связи с чем немецкий депутат вспомнил знаменитый звонок Виктории Нуланд американскому послу на Украине Джеффри Пайетту в конце января 2014 года.