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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Украина рассекретила "Нептуна"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинский "Спецтехноэкспорт", представляя в ходе международной выставки IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 противокорабельную крылатую ракету "Нептун", раскрыл характеристики данного оружия.

Как сообщает "Лента.ру", экспортный вариант ракеты способен поразить на дальности до 280 километров надводный корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Масса каждой ракеты составляет 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части равняется 145 килограммам.

Ракетный комплекс включает четыре ракеты, пусковую установку и наземную мобильную платформу на базе КрАЗ-7634. Обслуживание подобной системы требует трех человек. Типовая батарея предполагает наличие машины управления, машины поддержки, четырех ракетных комплексов и двух транспортных погрузчиков.

Выставка вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

В феврале The National Interest написал, что работы по первой украинской противокорабельной крылатой ракете "Нептун" "дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах" Украины.

В январе генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов высказал мнение, согласно которому промышленность Украины "не раз доказывала свою состоятельность, и сбрасывать ее со счетов не нужно".

В августе 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что оружие "способно обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров".

Первые испытания "Нептуна" Украина провела в январе того же года. Тогда же в России заявили, что протестированная ракета создана бюро "Луч" на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.

19.02.2019
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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Луч КБ
Персоны
Обносов Борис
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