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20.02.2019
Газета.ru

Последний пост: военным запретили смартфоны

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Госдума запретила военным пользоваться гаджетами

Российским военным запретили размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, а также рассказывать о бывших сослуживцах и родственниках. Госдума приняла поправки к закону "О статусе военнослужащих", которые ограничивают использование гаджетов, с помощью которых можно распространять видео- и фотоматериалы, а также данные геолокации.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий военным раскрывать данные о своей службе в социальных сетях. Соответствующие поправки были внесены в закон "О статусе военнослужащих". Закон был принят 408 голосами.

Фактически документ подразумевает запрет военнослужащим передавать СМИ или публиковать в соцсетях любую информацию, которая может быть использована, чтобы определить их местонахождение или принадлежность к Вооруженным силам РФ.

В новой редакции закона также говорится, что военным, находящимся на службе, запретят иметь с собой любые технические средства, с помощью которых можно распространять видео, фотографии, а также данные геолокации. По сути, все перечисленное является функцией смартфонов.

Действие данных требований будет распространяться и на граждан, призванных на военные сборы, и военнослужащих, уволенных в запас. На последних данные правила будут распространяться в течение пяти лет после увольнения.

"Информация, размещенная [военнослужащими] в сети, применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ограничения затронут "отдельные обязанности военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", говорится в сопроводительных материалах к документу.

В тексте закона также говорится о запрете военнослужащим и призывникам рассказывать журналистам об особенностях службы, бывших сослуживцах и их родственниках.

По мнению авторов инициативы, военные представляют собой "особый интерес" для иностранных спецслужб, а также террористических и экстремистских организаций. "Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены", - отметил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Мы этот закон с вами, конечно, принимаем, но надо иметь в виду, что часть молодежи, особенно продвинутой, это (поправки к закону. - "Газета.Ru") остановит от службы. Они уже привыкли к интернету, столько лет сидят в социальных сетях. Возможно, нужна компенсация, какой-то внутриармейский интернет", - отметил во время слушаний в парламенте руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Во многих странах существуют законы, ограничивающие военных в использовании мобильных устройств с доступом в интернет. Так, в США военнослужащий, если он распространяет в соцсетях сведения, имеющие секретный характер, рискует попасть под трибунал.

При этом разнообразные скандалы, связанные с утечкой информации, случаются достаточно часто. Так, ранее пользователи соцсетей обнаружили маршруты пробежек американских военных на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали), площадку размещения ЗРК Patriot в Йемене и другие секретные сведения.

В свое время довольно громкой историей стал скандал вокруг использования фитнес-трекеров американскими военными. При этом командование США преимущественно использует телефоны с защитой от возможного взлома.

Чтобы бороться с утечками, российским армейским командирам с февраля 2018 года стали выдавать специальные защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Стоимость подобных гаджетов, по данным НСН, составляет 115 тыс. руб.

В Министерстве обороны заверили, что российский телефон оправдывает такую цену, так как он способен выходит на зашифрованные линии военных коммуникаций России. Операционная система и аппаратная часть устройств - также отечественного производства.

Впервые о необходимости запретить военнослужащим публиковать информацию в социальных сетях заговорили еще в 2017 году. В военном ведомстве главной целью инициативы называли защиту безопасности как военнослужащих, так и граждан России в целом.


Левон Арутунян

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
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