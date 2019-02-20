Российский генерал: В окончательной версии Су-57 превзойдёт F-35

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в войска до конца текущего года, приводит Российская газета сообщение главы ОАК Юрия Слюсаря.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По этому контракту, заключенному на форуме "Армия-2018", корпорация обязалась поставить военному ведомстве 15 самолетов. Но прежде инженерам необходимо завершить летные испытания истребителей с двигателями второго этапа. Очередной этап тестирования Су-57 сегодня проходит в Жуковском.

Как утверждают военные эксперты, в итоге ВКС получат уникальный самолет: высокоскоростной, сверхманевренный, хорошо вооруженный и защищенный от современных средств ПВО. Су-57 сможет решать задачи по завоеванию превосходства в воздухе, а также выполнять ударные миссии по уничтожению наземных объектов противника.

Такая многофункциональность обеспечивается рядом передовых характеристик, в том числе минимальной заметностью для радаров во всех волновых диапазонах, способностью быстро набирать сверхзвуковую скорость и вести всеракурсный ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной дальности.

Истребитель оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). В его конструкции использованы новейшие композитные материалы, а специальное покрытие, обеспечивающее малую заметность, обладает уникальной химической формулой.

Шесть радаров, распределенных по обшивке машины, дают пилоту круговой обзор. Датчики комплекса РЭБ "Гималаи" рассредоточены по поверхности самолета. Они позволяют ему оставаться "невидимым", но при этом фиксировать малозаметные самолеты противника.

Су-57 может применять ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые бомбы и обычное вооружение. Всего истребитель имеет 14 типов вооружений.

Вопросы технологических особенностей Су-57 и его сравнение с американскими истребителями F-22 и F-35 для "Военного обозрения" прокомментировал член Совета высшего офицерского состава организации "Офицеры России", генерал-майор Юрий Сытник.

По словам генерал-майора Сытника, США продолжают активно пиарить свои самолёты, использовать рекламу.

Юрий Сытник:

Опыт эксплуатации даже наших самолётов поколения 4++ в Сирии показал, что американские F-22 уходили от столкновения. Если бы американские самолёты имели серьёзное преимущество, то они бы обязательно попытались схлестнуться с нашими лётчиками.

По словам Юрия Сытника, основная задача, которую решают США с теми же F-35, это продвижение этой авиатехники на рынок. Тем более что есть огромный рынок стран НАТО, который во многом подконтролен Вашингтону.

Юрий Сытник:

Если американские самолёты действительно пойдут на "сцепку" с российскими новейшими самолётами, то это отрицательно скажется на имидже F-35 и F-22. Они будут постоянно уходить от реального сравнения боевых качеств нашего Су-57 и своего F-35 только по той причине, чтобы не потерять потенциальных покупателей.

Генерал-майор Юрий Сытник отмечает, что если же сравнивать Су-57 с американскими самолётами, то у каждого из самолётов есть свои преимущества и свои недостатки. Так, у американцев, как считает военный эксперт, лучше прицелы. При этом F-35 Юрий Сытник называет истребителем "ангарного обслуживания", а российский самолёт пятого поколения таков, что может без особого труда обслуживаться и в "полевых условиях" - на оперативном, боевом аэродроме.

Юрий Сытник:

Нужно понимать, что пока лицо у Су-57 есть, но эта его версия не окончательная. Испытания продолжаются. В окончательной версии он намного превзойдёт и F-22, и F-35.