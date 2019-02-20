В ФСВТС заявили о продолжении переговоров с Египтом по дооборудованию "Мистралей"

О планах прийти к соглашению по дооснащению вертолетоносцев и по поставке вертолетов Ка-52 сообщалось еще прошлой осенью, но конкретные сроки тогда, как, впрочем, и сейчас, не назывались

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия и Египет продолжают переговоры по дооборудованию кораблей типа "Мистраль", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Что касается дооборудования десантно-вертолетных кораблей-доков типа "Мистраль" продукцией военного назначения российского производства, переговоры по данной теме продолжаются", - сказали в ФСВТС.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщал в октябре 2018 года, что ведомство рассчитывает в ближайшее время прийти к соглашению по дооснащению египетских вертолетоносцев "Мистраль" и по поставке вертолетов Ка-52. При этом он не стал уточнять конкретные сроки. Ранее, в августе 2018 года, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что только после завершения консультаций по поставке оборудования для вертолетоносцев "Мистраль" "Рособоронэкспорт" сможет поставить ударные вертолеты Ка-52К для Египта.

"Мистрали", которые Египет получил в 2016 году, изначально предназначались для России. В 2011 году началось строительство двух вертолетоносцев по заказу ВМФ РФ. Первый корабль получил название "Владивосток", второй - "Севастополь". Из-за событий на Украине и введения санкций против России в ноябре 2014 года занимавший тогда пост президента Франции Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 млн, а корабли затем были проданы Египту. Ранее Каир отказался от оснащения "Мистралей" европейскими или американскими вертолетами. Россия позднее предложила Египту современные системы вооружения и средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы.