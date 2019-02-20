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20.02.2019
ТАСС

В ФСВТС сообщили об обсуждении с ОАЭ разработки легкого истребителя пятого поколения

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" на выставке "Армия России – завтра"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" на выставке "Армия России – завтра".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ранее ОАЭ закупили у России "Корнеты" и "Панцири"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия обсуждает с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возможность разработки легкого фронтового истребителя пятого поколения, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Наши специалисты на постоянной основе обсуждают возможности для укрепления обороноспособности Объединенных Арабских Эмиратов практически во всех сферах, включая данное направление", - сказали в ФСВТС.

Ранее сообщалось, что РСК "МиГ" займется созданием легкого истребителя пятого поколения.

В пресс-службе ФСВТС также уточнили, что в настоящее время имеется ряд перспективных направлений двустороннего военно-технического сотрудничества РФ и ОАЭ, в том числе в области противовоздушной обороны.

ОАЭ ранее купили в России БМП-3, которая является основной боевой машиной пехоты Вооруженных сил ОАЭ, на вооружении страны стоит порядка 1 тыс. единиц данной техники. Также, согласно данным открытых источников, на вооружении армии ОАЭ состоят 50 российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" на шасси Man SX45.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщил, что ОАЭ направили запрос в эту компанию на модернизацию поставленных из России ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани сообщил ТАСС на салоне IDEX-2019, что Вооруженные силы ОАЭ закупили российские противотанковые ракетные комплексы семейства "Корнет-Э" и ЗРПК семейства "Панцирь". По его словам, стоимость контракта на "Корнет-Э" составила 146,92 млн дирхамов ($39,7 млн), на "Панцирь" - более 45 млн дирхамов ($12,1 млн).

19.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-3
Корнет
Корнет-Э
Компании
MAN
МиГ РСК
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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