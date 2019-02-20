Эксперт прокомментировал закон о запрете военным пользоваться гаджетами

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Запрет военным использовать на службе смартфоны и размещать информацию в СМИ и сети давно созрел и был крайне необходим, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. Помимо этого, военнослужащим запретили иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет и способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

"Любой смартфон – это устройство, которое управляется не столько его владельцем, сколько компанией-производителем. Каждый раз, когда происходит обновление операционной системы или приложения, информация сбрасывается производителю и непонятно, что с ней дальше происходит и как она может использоваться", - рассказал РИА Новости эксперт, комментируя решение Госдумы.

Современные смартфоны, рассказал Манойло, не только передают информацию о своем местонахождении, но и могут без ведома владельца включать микрофон и камеру, делать скриншоты экрана и даже первично обрабатывать эту информацию и впоследствии пересылать ее компании-производителю.

"Перемещение одного военнослужащего интереса может и не представляет, но в массе своей, при сборе информации о перемещении группы лиц и анализе этого массива данных можно вычислить множество секретной информации – например, переброску личного состава и техники в другие районы, подготовку военной операции и даже примерные сроки ее начала", - отметил эксперт.

Подобные вычисления уже становились достоянием общественности, напомнил Манойло – например, год назад эксперты вычислили расположение ряда военных баз США в Афганистане и Сирии при помощи приложения, которое отслеживает активность пользователей фитнес-браслетов и смартфонов.