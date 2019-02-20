Войти
20.02.2019
РИА Новости

Эксперт прокомментировал закон о запрете военным пользоваться гаджетами

589
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие подразделения управления беспилотным летательным аппаратом во время учений.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Запрет военным использовать на службе смартфоны и размещать информацию в СМИ и сети давно созрел и был крайне необходим, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. Помимо этого, военнослужащим запретили иметь при себе любые гаджеты, использующие интернет и способные передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

"Любой смартфон – это устройство, которое управляется не столько его владельцем, сколько компанией-производителем. Каждый раз, когда происходит обновление операционной системы или приложения, информация сбрасывается производителю и непонятно, что с ней дальше происходит и как она может использоваться", - рассказал РИА Новости эксперт, комментируя решение Госдумы.

Современные смартфоны, рассказал Манойло, не только передают информацию о своем местонахождении, но и могут без ведома владельца включать микрофон и камеру, делать скриншоты экрана и даже первично обрабатывать эту информацию и впоследствии пересылать ее компании-производителю.

"Перемещение одного военнослужащего интереса может и не представляет, но в массе своей, при сборе информации о перемещении группы лиц и анализе этого массива данных можно вычислить множество секретной информации – например, переброску личного состава и техники в другие районы, подготовку военной операции и даже примерные сроки ее начала", - отметил эксперт.

Подобные вычисления уже становились достоянием общественности, напомнил Манойло – например, год назад эксперты вычислили расположение ряда военных баз США в Афганистане и Сирии при помощи приложения, которое отслеживает активность пользователей фитнес-браслетов и смартфонов.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
22.05.2017
На большую войну американцам "Томагавков" не хватает
29.03.2017
Мобилизация умов
13.01.2017
Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания
24.12.2015
Николай Патрушев: вызов принят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 15:53
  • 5
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:07
  • 81
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот