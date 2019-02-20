Эмиратская компания Calidus разрабатывает ББМ "Вахаш" для ВС ОАЭ

ЦАМТО, 19 февраля. Эмиратская компания Calidus на Международной выставке продукции оборонного назначения IDEX 2019 продемонстрировала новую плавающую ББМ "Вахаш" (Wahash) с колесной формулой 8x8.

По словам разработчиков, эта машина может обеспечить потребности ОАЭ и других стран Ближнего Востока в бронемашине, предназначенной для эксплуатации в жарком климате и в условиях наличия асимметричных угроз. В настоящее время компания проводит испытания двух опытных образцов ББМ, один из которых представлен на выставке IDEX 2019. Очередной этап испытаний запланирован на лето 2019 года. Представители компании пока не раскрывают сроки готовности "Вахаш" к производству.

На текущий момент компания не получила заказы на поставку ББМ, но после визитов на стенд ряда высокопоставленных лиц оптимистично смотрит на перспективы проекта. В случае заключения контрактов, производство бронемашин будет осуществляться в ОАЭ.

По оценке Shephard, на высококонкурентном рынке, где представлены такие ББМ как AMV и "Боксер", высокий уровень защиты и возможность применения в условиях пустыни могут стать преимуществами данного проекта.

ББМ "Вахаш" полностью разработана компанией Calidus и отличается наличием ветрового стекла с бронезащитой для водителя и днищем V-образной конструкции для дополнительной защиты от подрыва на минах.

Боевой вес бронемашины – 32100 кг, масса полезной нагрузки – 7500 кг, запас хода по топливу – до 700 км. Скорость движения на воде – 10 км/ч. ББМ позволяет транспортировать экипаж из трех человек (водитель, командир, наводчик) и до восьми человек десанта.По заявлению представителя компании, по итогам уже проведенных испытаний, бронемашина получила сертификат соответствия требованиям STANAG 4569 Level.3 по уровню защиты от осколков и обстрела из стрелкового оружия и STANAG-4569 Level.4а и 4b по защите от мин. Машина может эксплуатироваться при температурах до +55 град. С.

ББМ "Вахаш" предназначена для оснащения системами вооружения большого калибра, в том числе башнями различных типов. В частности, ББМ демонстрировалась с украинским дистанционно-управляемым боевым модулем "Штурм" с автоматической 30-мм пушкой производства Киевского тракторного завода. В брошюрах компании также упоминается, что она может быть оснащена той же башней, что и БМП-3, которые в настоящее время состоят на вооружении ВС ОАЭ.

Для повышения ситуационной осведомленности экипажа бронемашина оборудована 9-ю внешними камерами. По данным компании, на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер" могут перевозиться две ББМ "Вахаш".