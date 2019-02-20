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20.02.2019
Российская газета

Атомные минометы подняли по тревоге под Тамбовом

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Источник изображения: Сергей Орлов/ РИА Новости

Артиллерия большой мощности поднята по тревоге в Тамбовской области. Самоходные 240-миллиметровые минометы "Тюльпан" и 203-мм САУ "Пион" покинули парки.

- В ходе проверки боеготовности артиллеристы отработают погрузку на железнодорожные платформы днем и ночью, совершат комбинированный марш, выполнят нормативы по оборудованию позиций, маскировке орудий и командный пунктов, работе на боевой технике, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировка завершится боевыми стрельбами с применением управляемых мин "Смельчак". 134-килограммовый боеприпас летает на девять километров, а на конечном участке траектории наводится по отметке лазерного дальномера. Это позволяет сократить расход боеприпасов до 1-3 на каждую цель. "Смельчак" использовался в Афганистане - гигантские минометы разрушили крепости душманов в предгорьях Похвалонкока и ущелье Панджшер. Каждая фортификация была уничтожена одним выстрелом.

В арсенале "Тюльпана" есть и ядерное оружие, активно-реактивная мина 3ВБ4 мощностью две килотонны.


Антон Валагин (Тамбов)

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Афганистан
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
3Ф5 Смельчак
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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