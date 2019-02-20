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20.02.2019
Российская газета

Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

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Источник изображения: iStock

Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету. Кроме того, им нельзя будет делиться в соцсетях информацией, имеющей отношение к их службе.

Новые запреты вводятся для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Они не смогут распространять ни в СМИ, ни в интернете сведения, позволяющие определить свою принадлежность к Вооруженным силам РФ, воинским формированиям и органам.

Не смогут военные делиться информацией и о других военнослужащих, а также призывниках и гражданах, уволенных с военной службы, членах семей или их родителях. В том числе нельзя будет распространять сведения, позволяющие определить место нахождения указанных лиц в определенный период. И это далеко не все запреты на распространение информации. Также под грифом "секретно" будут сведения о деятельности, дислокации воинских частей и т.п. Запрещенная информация может быть оформлена не только в виде сообщений, но и фото или видео, а также данных геолокации.

При этом запрет, согласно изменениям, не должен коснуться тех военнослужащих, в чьи обязанности как раз входит распространение информации, осуществляемое в установленном порядке. Это сотрудники по работе со СМИ.

Поправки также запрещают иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету. Это ограничение, отметим, распространяется только на период исполнения отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части. При этом обычные кнопочные телефоны "старого образца" без фотокамеры военным не будут запрещены. Смартфонами же и другими устройствами с интернетом можно будет продолжать пользоваться не на службе, в бытовых условиях.

Как заявил в ходе третьего чтения законопроекта зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, законопроект направлен на обеспечение безопасности военных, в том числе уволенных в запас, а также членов их семей. Еще одна цель - противодействие информационному и психологическому воздействию со стороны западных спецслужб и террористических организаций.

"Мы безоружны, пока наша информация не защищена от так называемых партнеров, - заявил от фракции "ЕР" член того же комитета Владимир Богодухов. - И задача законопроекта - не усложнить жизнь военнослужащим, а обеспечить их защиту от воздействия".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признал важность нововведений, ведь, по его словам, западные спецслужбы изучают сообщения военнослужащих в соцсетях и делают выводы. Однако он призвал дать военным "компенсацию", создав внутриармейский интернет, чтобы "они хотя бы со своими сослуживцами могли общаться". Жириновский предупредил, что для "продвинутой молодежи" соцсети - это "информационный наркотик", так что у потенциальных солдат может возникнуть антистимул служить в армии по контракту или по призыву.

Замминистра обороны Николай Панков ранее уточнил депутатам, что за нарушение запрета предлагается применять дисциплинарные меры (какие - будет решать командир, сказал он), а контрактникам будет грозить досрочное увольнение.

А первый зампред комитета по обороне Александр Шерин отметил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал, например, свое фото на параде на Красной площади, то это можно. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал он. - Прохождение срочной службы должно вызывать у молодого человека состояние секретности и понимание, что наши ВС не должны быть на ладони у вероятного противника".


Татьяна Замахина

19.02.2019
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принадлежат Российская газета
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