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20.02.2019
Военное обозрение

США представили "заменитель" армейского Хаммера в Абу-Даби

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Американская компания Oshkosh Corporation представила на международной выставке военной техники IDEX-2019, проходящей в Арабских Эмиратах, новый многоцелевой боевой автомобиль JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), который уже производится для Вооруженных сил США.

Источник изображения: Oshkosh Corporation

Oshkosh JLTV призван в долгосрочной перспективе заменить существующие высокопроходимые колесные транспортные средства (HMMWV или HUMMER), стоящие на вооружении армии США и некоторых других стран.

"Заменитель" армейского "Хаммера" доступен в двухдверных и четырехдверных вариантах, а также в конфигурациях общего назначения и в качестве носителя легкого и тяжелого вооружения.

JLTV может быть оснащен различными системами вооружения в зависимости от боевой задачи. Опционально башня поддерживает стандартные крепления для пулеметов калибра 7,62 мм, а также для различных ракетных систем.

Представленный на выставке в Абу-Даби JLTV оснащен боевым модулем с дистанционным управлением R-400S-MK2 и легкой 30-мм пушкой Northrop Grumman M230LF.

В августе 2015 года компания Oshkosh получила контракт на производство 16,9 тыс. автомобилей JLTV. На данный момент выпускается около 15 таких машин в день, однако заявлено, что этот показатель при необходимости может быть увеличен до 40 единиц. В будущем компания планирует запустить полномасштабное производство JLTV.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
ОАЭ
США
Продукция
HMMWV
JLTV
Компании
Northrop Grumman
Oshkosh
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