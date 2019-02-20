Российский "Корнет" установили на канадско-эмиратский броневик Cougar
Сражающиеся с террористами подразделения Ливийской Национальной Армии (LNA) под командованием Халифы Хафтара задействовали противотанковые ракетные комплексы 9M133 "Корнет-Э".
#Libya- yet another shot of the moment a 9M133 Kornet/AT-14 Spriggan mounted on LNA Cougar is fired pic.twitter.com/8TlQWfJTJX— Oded Berkowitz (@Oded121351) 15 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, пусковая установка была смонтирована на крыше бронеавтомобиля Cougar ("Пума") канадско-эмиратской компании Streit Group.
По его словам, ПТРК "Корнет-Э" были приобретены Ливией в России еще при Муаммаре Каддафи. Это оружие впервые было замечено в ходе первого этапа войны в 2011 году. С тех пор такие комплексы время от времени применяются в боях противоборствующими сторонами.
Касаясь бронеавтомобилей, эксперт упомянул, что войска фельдмаршала Хафтара опираются на поддержку, которую им предоставляют Египет и ОАЭ. Она заключается в поставках различной техники, вплоть до самолетов и вертолетов ВВС Египта или приобретенных ОАЭ в третьих странах.
"В числе прочего ОАЭ поставляет своим протеже в Ливию и различную легкую бронетехнику, - рассказал Лямин. - При этом надо заметить, что, согласно данным группы экспертов ООН, первые поставки из ОАЭ в Ливию продукции канадско-эмиратской Streit Group, включая бронемашины Cougar и Spartan, начались еще в 2012 году, то есть после свержения Каддафи, но до начала активной фазы второго этапа гражданской войны. Тогда получателем называли МВД Ливии.
Подобная помощь продолжалась и после начала активной фазы второго этапа гражданской войны. В 2014 году в Ливию были доставлены бронемашины Streit Group Typhoon и Spartan. Их, по всей видимости, привозят с завода в ОАЭ, где расположены основные мощности компании".
Компания Streit Group также известна тем, что снабжала легкой колесной бронетехникой украинских силовиков, добавил эксперт.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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