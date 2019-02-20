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20.02.2019
Российская газета

Российский "Корнет" установили на канадско-эмиратский броневик Cougar

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Источник изображения: rg.ru

Сражающиеся с террористами подразделения Ливийской Национальной Армии (LNA) под командованием Халифы Хафтара задействовали противотанковые ракетные комплексы 9M133 "Корнет-Э".

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, пусковая установка была смонтирована на крыше бронеавтомобиля Cougar ("Пума") канадско-эмиратской компании Streit Group.

По его словам, ПТРК "Корнет-Э" были приобретены Ливией в России еще при Муаммаре Каддафи. Это оружие впервые было замечено в ходе первого этапа войны в 2011 году. С тех пор такие комплексы время от времени применяются в боях противоборствующими сторонами.

Касаясь бронеавтомобилей, эксперт упомянул, что войска фельдмаршала Хафтара опираются на поддержку, которую им предоставляют Египет и ОАЭ. Она заключается в поставках различной техники, вплоть до самолетов и вертолетов ВВС Египта или приобретенных ОАЭ в третьих странах.

"В числе прочего ОАЭ поставляет своим протеже в Ливию и различную легкую бронетехнику, - рассказал Лямин. - При этом надо заметить, что, согласно данным группы экспертов ООН, первые поставки из ОАЭ в Ливию продукции канадско-эмиратской Streit Group, включая бронемашины Cougar и Spartan, начались еще в 2012 году, то есть после свержения Каддафи, но до начала активной фазы второго этапа гражданской войны. Тогда получателем называли МВД Ливии.

Подобная помощь продолжалась и после начала активной фазы второго этапа гражданской войны. В 2014 году в Ливию были доставлены бронемашины Streit Group Typhoon и Spartan. Их, по всей видимости, привозят с завода в ОАЭ, где расположены основные мощности компании".

Компания Streit Group также известна тем, что снабжала легкой колесной бронетехникой украинских силовиков, добавил эксперт.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Египет
Канада
Ливия
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
C-27J
Корнет
Корнет-Э
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