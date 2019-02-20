Военный эксперт рассказал, почему США обвинили РФ в "подмене" ракеты 9М729

ЦРУ обвинило Россию в "подмене" ракеты 9М729 на январском брифинге, пишут американские СМИ. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал такие утверждения.

ЦРУ США утверждает, что российские власти на брифинге для иностранных представителей 23 января не представили крылатую ракету 9М729, ее документацию и сопутствующее оборудование, сообщает газета The Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки.

Разведслужбы США также заявляют, что в ходе брифинга Россия "почти ничего не предоставила в поддержку своих заявлений" о том, что она не нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал эти заявления, отметив, что американцы и до брифинга знали о характеристиках ракеты.

"Это разговоры в пользу бедных. У американцев прекрасно поставлена служба информации, которая наблюдает и за нашими полигонами, и получает всю необходимую информацию о наших крылатых ракетах. Проблема в другом – американцы сами сознательно нарушали ДРСМД и создавали крылатые ракеты, нарушающие договор. Чтобы уйти от обвинения в свой адрес, они должны попытаться нас в этом обвинить. Даже не приходя на брифинг, не выходя из дома, они могут все прокомментировать, потому что вся информация получена из телеметрии после того, как мы неоднократно испытывали эти ракеты", – сказал Алексей Подберезкин.

Минобороны России 23 января представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. В министерстве сообщили, что на брифинг приглашали военных атташе и представителей военно-дипломатического корпуса стран ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других государств. В ведомстве отметили, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.