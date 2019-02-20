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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Новые складывающиеся солнечные батареи для спутников разработаны в России

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LAAD 2017
На стенде компании "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" разработала новый вид солнечной батареи для космических аппаратов, сообщает пресс-служба "ИСС".

"Крыло солнечной батареи, созданное специалистами "ИСС", обладает функцией не только раскрытия, но и складывания. Функция складывания крыла на орбите позволит обеспечить манёвренность космических аппаратов, в частности, при смене точки стояния или отправке спутника на орбиту захоронения при помощи буксира", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что новый вид солнечной батареи прошел испытания, в ходе которых была подтверждена надежность механизма раскрытия и складывания крыла с системами синхронизации и фиксации. Разработка может применяться для любых космических аппаратов, независимо от их размерности.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
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