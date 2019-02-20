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20.02.2019
ТАСС

Роскосмос начал переговоры с коммерческими компаниями по проекту "Тропой Гагарина"

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Согласно этой программе, космический корабль с туристами будет совершать не более одного-двух витков по орбите Земли

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" начала переговоры с рядом коммерческих компаний об организации полетов космических туристов по новой упрощенной программе "Тропой Гагарина", которая не предполагает посещения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель госкорпорации.

"Уже ведутся переговоры с рядом коммерческих компаний по развитию проекта космического туризма "Тропой Гагарина", который не предусматривает посещения МКС", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "по новой программе, непрофессиональные космонавты будут повторять схему полета первого космонавта Юрия Гагарина, корабль с туристами будет совершать не более одного-двух витков по орбите Земли [Гагарин облетел вокруг планеты один раз]".

Собеседник добавил, что подготовка туристов к полетам по этой программе "будет требовать от непрофессионалов меньшего объема тренировок в Центре подготовки космонавтов, чем при полетах на станцию".

Ранее Роскосмос подписал новый контракт на полет по уже отработанной программе двух космических туристов на МКС с компанией Space Adventures. Полет будет выполнен на одном корабле до конца 2021 года.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Space Adventures
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
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