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20.02.2019
ТАСС

Два ударных вертолета Ми-28 поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области

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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Сейчас экипажи совершают первые полеты на новой технике

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Два ударных вертолета Ми-28 поступили на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Псковской области, сообщили во вторник в пресс-службе округа.

"В рамках государственного оборонного заказа на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа поступили два ударных вертолета Ми-28. Новая авиатехника будет базироваться на аэродроме, дислоцированном в Псковской области. В настоящее время экипажи приступили к облетыванию техники в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения.

19.02.2019
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МИ-28
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