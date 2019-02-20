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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

В Индии разбились самолеты пилотажной группы

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Источник изображения: vpk-news.ru

На юге Индии во время подготовки к авиасалону Aero India-2019 потерпели крушение два самолета авиационной пилотажной группы "Сурья Киран". Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в городе Бангалор. По предварительным данным, пилоты воздушных судов, которые вовремя катапультировались, не пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия, пишет Регнум.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
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