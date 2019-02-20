В Индии разбились самолеты пилотажной группы

На юге Индии во время подготовки к авиасалону Aero India-2019 потерпели крушение два самолета авиационной пилотажной группы "Сурья Киран". Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в городе Бангалор. По предварительным данным, пилоты воздушных судов, которые вовремя катапультировались, не пострадали.

В настоящее время выясняются причины происшествия, пишет Регнум.