В Индии разбились самолеты пилотажной группы
Источник изображения: vpk-news.ru
На юге Индии во время подготовки к авиасалону Aero India-2019 потерпели крушение два самолета авиационной пилотажной группы "Сурья Киран". Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в городе Бангалор. По предварительным данным, пилоты воздушных судов, которые вовремя катапультировались, не пострадали.
В настоящее время выясняются причины происшествия, пишет Регнум.
19.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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