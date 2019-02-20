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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Наследники бандеровцев даже спустя десятки лет дрожат от имени "Т-34"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в американских кинотеатрах, сочтя его пропагандой милитаризма и агрессии Москвы; соответствующее заявление опубликовано в понедельник в фейсбуке посольства Украины в США.

Дипмиссия также выразила благодарность украинской диаспоре в США, которой удалось остановить показ фильма "Т-34" в ряде городов.

Боевик Алексея Сидорова "Т-34" вышел в российский прокат 1 января, собрав к данному моменту более 2,2 млрд рублей. Глава Минкульта Владимир Мединский в январе прогнозировал, что картина станет второй по сборам "из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года", говорит Интерфакс.

19.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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