Наследники бандеровцев даже спустя десятки лет дрожат от имени "Т-34"

Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в американских кинотеатрах, сочтя его пропагандой милитаризма и агрессии Москвы; соответствующее заявление опубликовано в понедельник в фейсбуке посольства Украины в США.

Дипмиссия также выразила благодарность украинской диаспоре в США, которой удалось остановить показ фильма "Т-34" в ряде городов.

Боевик Алексея Сидорова "Т-34" вышел в российский прокат 1 января, собрав к данному моменту более 2,2 млрд рублей. Глава Минкульта Владимир Мединский в январе прогнозировал, что картина станет второй по сборам "из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года", говорит Интерфакс.