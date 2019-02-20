Наследники бандеровцев даже спустя десятки лет дрожат от имени "Т-34"
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Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в американских кинотеатрах, сочтя его пропагандой милитаризма и агрессии Москвы; соответствующее заявление опубликовано в понедельник в фейсбуке посольства Украины в США.
Дипмиссия также выразила благодарность украинской диаспоре в США, которой удалось остановить показ фильма "Т-34" в ряде городов.
Боевик Алексея Сидорова "Т-34" вышел в российский прокат 1 января, собрав к данному моменту более 2,2 млрд рублей. Глава Минкульта Владимир Мединский в январе прогнозировал, что картина станет второй по сборам "из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года", говорит Интерфакс.
19.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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