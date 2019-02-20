Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолет Военно-воздушных сил США выполнял разведку в Черном море недалеко от Крыма. Он провел здесь около трех часов.
08:35 РјСЃРє.
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Весь маршрут самолета-разведчика Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 можно проследить на ресурсе PlaneRadar. На карте видно, что самолет отправился в путь с авиационной базы в Греции. Было это в 08:35 по московскому времени. Через десять минут Boeing уже был в акватории Черного моря. После этого он несколько раз облетел границы полуострова Крым.
Как сообщает РИА Новости, это далеко не первый полет самолетов-разведчиков недалеко от границ России. В феврале вблизи Крымского полуострова заметили сразу два воздушных судна ВВС США: самолет-разведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk. Ранее у границ Калининградской области был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Швеции GIV SP.
А вообще за 2018 год подразделения радиотехнических войск ВКС России выявили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них - иностранные боевые самолеты, из которых более одной тысячи - самолеты-разведчики.
Светлана Цыганкова
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