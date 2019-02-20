Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео
Источник изображения: rg.ru
#AeroIndia2019 rehearsal time two #suryakiran aircraft crash @Vijaykarnataka @HRMMCL_VK pic.twitter.com/lEBuzVtvac— Sudarshan Channangihalli (@Sudarshanvk2) 19 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
В Сети появилось видео столкновения двух самолетов пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии.
Катастрофа произошла в штате Карнатака на юго-западе страны, пилоты отрабатывали выступление на открытии аэрокосмического салона Aero India 2019. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.
Пилотажная группа "Сурья Киран" выступает на легких учебно-тренировочных самолетах BAE Hawk. В сообщении отмечается, что пилоты уже выполняли тренировку в этой местности и полет прошел без происшествий.
Антон Валагин
19.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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