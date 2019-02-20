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20.02.2019
Российская газета

Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео столкновения двух самолетов пилотажной группы "Сурья Киран" ВВС Индии.

Катастрофа произошла в штате Карнатака на юго-западе страны, пилоты отрабатывали выступление на открытии аэрокосмического салона Aero India 2019. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.

Пилотажная группа "Сурья Киран" выступает на легких учебно-тренировочных самолетах BAE Hawk. В сообщении отмечается, что пилоты уже выполняли тренировку в этой местности и полет прошел без происшествий.


Антон Валагин

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Euro Hawk
Компании
BAE Systems
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