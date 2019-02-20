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20.02.2019
Российская газета

Украина раскрыла характеристики крылатой ракеты "Нептун"

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Источник изображения: Military Hi-Tech / youtube.com

Украина впервые представила модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун", а также раскрыла некоторые характеристики этого оружия. Произошло это на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ.

Как сообщается на сайте компании "Спецтехноэкспорт" (входит в состав ГК "Укроборонпром"), каждая из четырех крылатых ракет "Нептун" способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 километров. Отмечается, что это дальность полета экспортной версии, ранее украинские власти заверяли, что "Нептун" может достигать цели на расстоянии до 300 километров.

Комплекс, базирующийся на мобильном шасси КрАЗ-7634, состоит из четырех пусковых установок с четырьмя ракетами и наземной мобильной платформы. Вес одной ракеты - 670 килограммов, а ее осколочно-фугасной боевой части - 145 килограммов.

Впрочем, как уже писала "РГ", говорить о том, что это новая разработка украинского ОПК, не приходится. На самом деле это советская ракета КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран". Правительство СССР планировало организовать производство Х-35 на харьковском авиазаводе, так что предприятие, по-видимому, имеет полный пакет конструкторской документации по проекту.


Алексей Иванов

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Укроборонпром
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