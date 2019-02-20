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20.02.2019
Российская газета

В США российский беспилотник "КУБ-БЛА" назвали угрозой системам ПВО

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Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой высокоточный ударный беспилотник "КУБ-БЛА" был назван угрозой для противовоздушной обороны противника.

Новинку концерн "Калашников" представил в Абу-Даби в рамках Международной выставки вооружений и военной техники "IDEX-2019". Журнал сравнил дизайн беспилотника с израильской "Гарпией": Правда, по сравнению с российской новинкой, она куда более крупная и тяжелая.

- Если "Гарпия" - это оружие для подавления систем ПВО, то и "КУБ-БЛА" может делать это. Одна "Гарпия" стоит порядка 70 тысяч долларов США, "КУБ-БЛА" может быть дешевле. Теоретически, можно закупить сотни таких беспилотников и прорвать оборону противника, - говорится в статье. Россию журнал назвал "серьезной" в разработке беспилотных летательных аппаратов для нужд армии, вспомнив также тяжелый ударный дрон "Охотник", полет которого планируется уже в этом году.

Напомним, высокоточный беспилотник "КУБ-БЛА" способен лететь до 30 минут со скоростью 130 км в час, работает он и на малых, и на больших высотах. Среди преимуществ разработчики называют скрытый запуск, высокая точность поражения целей, бесшумность и простота управления. Комплекс уже прошел испытания и готов к применению.


Майя Бирюкова

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Израиль
ОАЭ
Россия
США
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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