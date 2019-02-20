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20.02.2019
ЦАМТО

Россия видит перспективы в развитии ВТС с Брунеем

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба СФ

ЦАМТО, 19 февраля. Россия видит большие перспективы в развитии и расширении ВТС с Брунеем, сообщила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на встрече с председателем законодательного совета Брунея Абдулом Разманом Таибом в ходе своего официального визита в эту страну.

"Большие перспективы мы видим в развитии и расширении военно-технического сотрудничества, тем более что уже подписаны важные документы, есть правовая основа для такого сотрудничества, продолжаются контакты наших специалистов в этой сфере", – цитирует "РИА Новости" В.Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что "хороший отклик" нашли заходы российских кораблей Военно-морского флота в порты Брунея.

"Мне кажется, это имеет значение не только в плане укрепления сотрудничества в сфере безопасности и военного сотрудничества, это и гуманитарная, на мой взгляд, очень важная миссия – дружеские заходы кораблей российского Военно-морского флота, так же как и возможные перспективы захода кораблей Военно-морского флота Брунея в Россию", – отметила она.

19.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Бруней
Россия
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